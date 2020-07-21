В Сети появились отзывы о фэнтези-сериале "Проклятая"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фэнтези-сериала "Проклятая" с Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему") в главной роли. В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков об этом проекте.

На сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, шоу получило 74 процента "свежести" от критиков – этот результат считается высоким, и 47 процентов от зрителей – что уже хуже (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше).

На крупнейшей в мире платформе о кинематографе зрители тоже поставили "Проклятой" низкие оценки. Пока у сериала там всего 5,4 баллов из десяти возможных.

В соцсетях мнения разошлись. В твиттере многие пользователи отметили актерскую игру некоторых актеров, например, Густафа Скарсгарда (Мерлин) и Кэтрин Лэнгфорд (Нима) и сюжет, связанный с легендами о короле Артуре.

"Лучший персонаж. В любом сериале. Если его играет Густаф Скарсгард", – считает larapolshikova.

"Наслаждался просмотром, потому что я – большой поклонник легенд об Артуре. Кэтрин Лэнгфорд – замечательная", – заявил pirwany.

"В сериале больше всего понравились Плачущий Монах, Белка, Красное Копье и Мерлин", – прокомментировала rokfel_ka94.

"Мне понравилось. Хорошо, что они не взялись за экранизацию легенд, а придумали новую. История интересная. Особенно последние пять минут сезона. Местами слишком приторно сказочно, но в целом хорошо", – написала larapolshikova.

"Посмотрел сериал "Проклятая". Мрачное средневековые, религиозный фанатизм и т.д. Получше "Ведьмака". Актерский состав неплохой, кроме Артура. Хотя он все же лучше Артура из сериала 2011 года. 7 из 10", – поделился впечатлением Gustave9211.

Некоторым зрителям новое шоу Netflix, созданное режиссерами Джоном Истом, Дэниэлом Неттхеймом, Зетном Фуэнтес по мотивам романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера, не понравилось. По их мнению, сериал получился слабым.

"Пытался посмотреть "Проклятую" от Netflix. Но это физически тяжело. После трех серий, думаю, можно смело бросать", – написал keigasan.

"Ожидала большего. Смотрела только из-за Густафа Скарсгарда", – подчеркнула @spring_64_.

"Этот сериал плохой, я бы даже сказал напыщенный. Волки, созданные с помощью компьютерной графики, выглядят фальшиво – это худшее, что есть в шоу. Я бы порекомендовал вместо этого смотреть "Монахиню-воин", – посоветовал BetulaPubescent.

"Сериалу явно нужен был другой сценарист, а еще не мешало бы парочку актеров заменить. Картинка не логичная и не слаженная. Диалоги глупые, на уровне подростков. Про сюжет вообще молчу: герои совершают такие странные поступки, что становится неловко", – прокомментировала kinamanka.