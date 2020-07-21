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Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться перед Казанской иконой Божией Матери об избавлении мира от коронавируса, а также о наставлении на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:10
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Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери

13:09 21.07.2020 (обновлено: 13:10 21.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВизит патриарха Кирилла в Республику Татарстан. День второй
Визит патриарха Кирилла в Республику Татарстан. День второй
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться перед Казанской иконой Божией Матери об избавлении мира от коронавируса, а также о наставлении на верный жизненный путь.
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Патриарх совершил в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Казани богослужение, трансляция которого велась на сайте РПЦ.
"Сегодня особое время, когда мы должны укрепить нашу веру, усилить нашу молитву и обратить (ее) к Господу и пресвятой Деве Марии, помолится об избавлении Отечества и всего мира от страшной пагубы, о наставлении нас на правильный жизненный путь, об укреплении душевного и телесного здравия – наших родных и близких", - сказал патриарх Кирилл.
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Вчера, 10:03Религия и мировоззрение
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Он поздравил верующих с праздником в честь Казанской иконы Божией матери и обратил внимание на то, что в разные периоды истории российские военноначальники молились перед этой иконой, "понимая, что нужна помощь свыше".
"И эта помощь через молитву к Казанской иконе Божией матери давалась нашему воинству и Отечеству. Верим, что по предстательству царицы Небесной Господь будет поспешествовать и всем нам на нашем жизненном пути, содействовать преодолению всех трудностей, печалей и скорбей", - подытожил патриарх Кирилл.
По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону.
Верующие перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда - в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону. Список с Казанской иконы отправили в Москву Ивану Грозному.
К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская иконы. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей.
Двадцать первого июля по новому стилю церковью было установлено празднование в честь явления Казанской иконы Божией матери. Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от польских интервентов в 1612 год: победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
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