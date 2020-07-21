Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться перед Казанской иконой Божией Матери об избавлении мира от коронавируса, а также о наставлении на верный жизненный путь.

Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Патриарх совершил в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Казани богослужение, трансляция которого велась на сайте РПЦ.

"Сегодня особое время, когда мы должны укрепить нашу веру, усилить нашу молитву и обратить (ее) к Господу и пресвятой Деве Марии, помолится об избавлении Отечества и всего мира от страшной пагубы, о наставлении нас на правильный жизненный путь, об укреплении душевного и телесного здравия – наших родных и близких", - сказал патриарх Кирилл.

Он поздравил верующих с праздником в честь Казанской иконы Божией матери и обратил внимание на то, что в разные периоды истории российские военноначальники молились перед этой иконой, "понимая, что нужна помощь свыше".

"И эта помощь через молитву к Казанской иконе Божией матери давалась нашему воинству и Отечеству. Верим, что по предстательству царицы Небесной Господь будет поспешествовать и всем нам на нашем жизненном пути, содействовать преодолению всех трудностей, печалей и скорбей", - подытожил патриарх Кирилл.

По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону.

Верующие перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда - в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону. Список с Казанской иконы отправили в Москву Ивану Грозному.

К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская иконы. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей.