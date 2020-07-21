В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке

Вместе с тем департамент уголовного розыска Нацполиции Украины сообщил в Telegram, что захватчик автобуса ранее лечился у психиатра.
Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".
Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что захватчик автобуса позвонил ему и потребовал, чтобы представители СМИ приехали на место событий, однако позднее бросил трубку, заподозрив, что Бутусов является сотрудником полиции.
"Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. <...> Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", — написал Бутусов на Facebook.
Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить дистанционный взрыв в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская". Кроме того, полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
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