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В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке
Захватчик автобуса в Луцке написал книгу, в которой описал свое пребывание в местах лишения свободы, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:00
захват заложников в луцке
антон геращенко
мвд украины
украина
в мире
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каждые пять минут про этого больного...у них там спецназа нет? балаган затянулся
32
Да не за Украину переживаем. Людей в автобусе жалко.
16
17
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
2020-07-21T13:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в луцке, антон геращенко, мвд украины, украина, в мире

В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке

13:00 21.07.2020 (обновлено: 18:00 21.07.2020)
13394
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Захватчик автобуса в Луцке написал книгу, в которой описал свое пребывание в местах лишения свободы, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области ввели план "Заложник". Информации о пострадавших нет.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 12:20
К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ

Что известно о личности захватчика

Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Захватчик представился как Максим Плохой.

"В сети интернет за авторством Максима Плохого есть книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", — написал Геращенко на Facebook.

Позднее замглавы МВД заявил, что злоумышленник представился псевдонимом, на самом деле его зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбурской области.
Опознавшие его люди рассказали, что мужчина производил впечатление адекватного человека, "правда, диковатого". Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе.
Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
Вчера, 14:19Сказано в эфире
"Сломанный жизнью". Знакомый рассказал о захватчике автобуса в ЛуцкеЗахвативший заложников в автобусе в украинском Луцке мужчина представился правоохранителям как Максим Плохой. Радио Sputnik удалось связаться со знакомым вероятного захватчика и очевидицей, по словам которой, на месте происшествия периодически раздаются выстрелы.
Вместе с тем департамент уголовного розыска Нацполиции Украины сообщил в Telegram, что захватчик автобуса ранее лечился у психиатра.
Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 12:45
Захвативший автобус в Луцке угрожает взорвать бомбу в другом месте

Преступник позвонил журналисту

Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что захватчик автобуса позвонил ему и потребовал, чтобы представители СМИ приехали на место событий, однако позднее бросил трубку, заподозрив, что Бутусов является сотрудником полиции.

"Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. <...> Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", — написал Бутусов на Facebook.

"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить дистанционный взрыв в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская". Кроме того, полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
10817351120
Обсудить 17
Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
каждые пять минут про этого больного...у них там спецназа нет? балаган затянулся
21 июля, 13:02
О Ольга Занкова
10180004
Да не за Украину переживаем. Людей в автобусе жалко.
21 июля, 13:29
МЮМаксим Юрьевич Павлов
1410001
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