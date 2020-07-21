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Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
Программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС) будет создана Минвостокразвития в рамках стратегии развития Арктики, в министерстве создадут РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:58
дальний восток
арктика
александр козлов
общество
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дальний восток, арктика, александр козлов, общество

Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов

12:58 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк"День оленевода" на Ямале
День оленевода на Ямале
© РИА Новости / Сергей Русанов
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"День оленевода" на Ямале . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС) будет создана Минвостокразвития в рамках стратегии развития Арктики, в министерстве создадут орган с участием КМНС, сообщил на пресс-конференции по теме развития Арктической зоны РФ министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"При Минвостокразвития будет создан определённый орган, в который войдут в том числе наши представители КМНС, это совет определённый, который будет участвовать в этой работе. Из каждого региона (представители) войдут в состав, и мы будем вместе работать и видеть все, что происходит в Арктике и подсказывать друг другу", - сказал Козлов.
Представители малых коренных народов Севера
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По его словам, будет создана программа, направленная на поддержку КМНС.
"И эта программа будет составлена совместно не только с сотрудниками местными, но и с представителями КМНС и регионов", - добавил министр.
Он отметил, что как только документ будет готов, его опубликуют.
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