Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов

"При Минвостокразвития будет создан определённый орган, в который войдут в том числе наши представители КМНС, это совет определённый, который будет участвовать в этой работе. Из каждого региона (представители) войдут в состав, и мы будем вместе работать и видеть все, что происходит в Арктике и подсказывать друг другу", - сказал Козлов.