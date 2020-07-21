https://ria.ru/20200721/1574644280.html
Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
Программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС) будет создана Минвостокразвития в рамках стратегии развития Арктики, в министерстве создадут РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:58
2020-07-21T12:58
дальний восток
арктика
александр козлов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856391_0:208:2250:1474_1400x0_80_0_0_76c6d0bd8b162dc265112ae441bf9cc0.jpg
https://ria.ru/20200716/1574416324.html
https://ria.ru/20200721/1574641995.html
2
дальний восток
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856391_0:208:2250:1474_1400x0_80_0_0_76c6d0bd8b162dc265112ae441bf9cc0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856391_84:0:2084:1500_1400x0_80_0_0_3d4261c59f5731e605e6d460e7cda0fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856391_571:0:2071:1500_1400x0_80_0_0_085ff653539a7d93d5f6496601307197.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, арктика, александр козлов, общество
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС) будет создана Минвостокразвития в рамках стратегии развития Арктики
, в министерстве создадут орган с участием КМНС, сообщил на пресс-конференции по теме развития Арктической зоны РФ министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов
.
"При Минвостокразвития будет создан определённый орган, в который войдут в том числе наши представители КМНС, это совет определённый, который будет участвовать в этой работе. Из каждого региона (представители) войдут в состав, и мы будем вместе работать и видеть все, что происходит в Арктике и подсказывать друг другу", - сказал Козлов.
По его словам, будет создана программа, направленная на поддержку КМНС.
"И эта программа будет составлена совместно не только с сотрудниками местными, но и с представителями КМНС и регионов", - добавил министр.
Он отметил, что как только документ будет готов, его опубликуют.