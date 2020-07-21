В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Неизвестные подорвали банкомат в Подольском районе Киева и похитили оттуда деньги, сумма ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба Неизвестные подорвали банкомат в Подольском районе Киева и похитили оттуда деньги, сумма ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба Нацполиции украинской столицы

"В Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила полиция в Facebook

Инцидент произошел во вторник ночью. В столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия прибыли полицейские, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

"Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - отметили в пресс-службе.