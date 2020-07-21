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В Киеве неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги
Неизвестные подорвали банкомат в Подольском районе Киева и похитили оттуда деньги, сумма ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба Нацполиции украинской... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:55
2020-07-21T12:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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киев, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Неизвестные подорвали банкомат в Подольском районе Киева и похитили оттуда деньги, сумма ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба Нацполиции украинской столицы
.
"В Подольском районе столицы злоумышленники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила полиция в Facebook
.
Инцидент произошел во вторник ночью. В столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия прибыли полицейские, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.
Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.
"Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - отметили в пресс-службе.
Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные дела по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленников.