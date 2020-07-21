https://ria.ru/20200721/1574644001.html
Возле Рады облили зеленкой оппозиционного украинского депутата Волошина
Депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у стен Верховной рады Украины, нападавший задержан, сообщается в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:53
2020-07-21T12:53
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, верховная рада украины, украина, в мире