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Возле Рады облили зеленкой оппозиционного украинского депутата Волошина
Депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у стен Верховной рады Украины, нападавший задержан, сообщается в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:53
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, верховная рада украины, украина, в мире

Возле Рады облили зеленкой оппозиционного украинского депутата Волошина

12:53 21.07.2020
628
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у стен Верховной рады Украины, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале "Политика Страны" издания "Страна.UA".
"На нардепа Олега Волошина ("Оппозиционная платформа - За жизнь") напали у стен Рады и облили зеленкой. Нападавшего полиция задержала. Судя по майке - националист", - говорится в сообщении.
Также издание опубликовало фото и видео, где правоохранители ведут мужчину в футболке и кепке с националистической символикой.
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Оппозиционная платформа - За жизньОлег ВолошинВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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