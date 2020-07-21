Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При таком формате волеизъявления подсчитывать голоса будут сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в случае многодневного формата организовывать не будут.