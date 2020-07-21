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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:39
дмитрий медведев
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дмитрий медведев, госдума рф, политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

12:50 21.07.2020 (обновлено: 13:39 21.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
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Согласно поправкам, формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.
При таком формате волеизъявления подсчитывать голоса будут сразу после закрытия участков в последний день голосования.
При этом формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в случае многодневного формата организовывать не будут.
Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно поправкам, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, отзыв рассматривать не будут.
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