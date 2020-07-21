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Госдума назначила депутата Пайкина главой комитета по физической культуре
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении депутата от ЛДПР Бориса Пайкина главой комитета по вопросам... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:49
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
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хабаровский край
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, политика

Госдума назначила депутата Пайкина главой комитета по физической культуре

12:49 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Пайкин
Борис Пайкин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Пайкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении депутата от ЛДПР Бориса Пайкина главой комитета по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.
Депутат Михаил Дегтярев, который был председателем этого комитета, в понедельник был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо уволенного с связи с утратой доверия Сергея Фургала.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайПолитика
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