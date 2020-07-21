https://ria.ru/20200721/1574643813.html
Госдума назначила депутата Пайкина главой комитета по физической культуре
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении депутата от ЛДПР Бориса Пайкина главой комитета по вопросам... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:49
2020-07-21T12:49
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200721/1574640740.html
хабаровский край
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574609011_0:0:2836:1595_1400x0_80_0_0_338bf108072fb5415bf41a4c3aa5ab3b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, политика