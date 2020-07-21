Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск).
"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира - ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле, главным образом, следят за тем, что происходит в России. "И в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года. При всем уважении к Великобритании, для нас главное - это то, что происходит у нас в стране", - подчеркнул Песков.