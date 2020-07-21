Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

Он отметил, что в Кремле, главным образом, следят за тем, что происходит в России. "И в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года. При всем уважении к Великобритании, для нас главное - это то, что происходит у нас в стране", - подчеркнул Песков.