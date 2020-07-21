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Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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дмитрий песков, великобритания, сша, в мире

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране

12:48 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск).
Дмитрий Песков
Вчера, 12:37
В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве России в выборы
"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира - ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле, главным образом, следят за тем, что происходит в России. "И в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года. При всем уважении к Великобритании, для нас главное - это то, что происходит у нас в стране", - подчеркнул Песков.
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