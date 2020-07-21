Во Франции предупредили о возможной второй волне COVID-19 осенью

ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Вторая волна коронавируса может прийти во Францию осенью, заявил глава Научного совета при французском правительстве Жан-Франсуа Дельфресси.
По его словам, существует три возможных сценария. Один из них – вирус придет из южного полушария в северное осенью-зимой и исчезнет. "Второй (сценарий): будет настоящая вторая волна... И третий, о котором редко говорят: вирус вернется и станет своего рода хроническим COVID, хроническим заболеванием, когда вирус распространяется, потом происходит спад, и так на протяжении года, но с гораздо меньшей интенсивностью", - сказал Дельфресси в эфире телеканала BFMTV.
Он отметил, что "наиболее вероятным" сценарием является вторая волна COVID-19, которая может наступить с октября по декабрь.
По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 176 тысяч случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.