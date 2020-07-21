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Захвативший автобус в Луцке угрожает взорвать бомбу в другом месте
Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, угрожает дистанционно привести в действие взрывное устройство, заложенное в другом месте, сообщил во вторник РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:00
антон геращенко
мвд украины
захват заложников в луцке
украина
в мире
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353
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РИА Новости
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антон геращенко, мвд украины, захват заложников в луцке, украина, в мире

Захвативший автобус в Луцке угрожает взорвать бомбу в другом месте

12:45 21.07.2020 (обновлено: 18:00 21.07.2020)
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© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, угрожает дистанционно привести в действие взрывное устройство, заложенное в другом месте, сообщил во вторник офис генерального прокурора.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
При этом генпрокуратура отмечает, что из захваченного автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших по-прежнему нет.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 12:20
К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ
Замглавы украинского МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112. Украина" сообщил", что мужчина, захвативший заложников, выбросил из автобуса гранату.
"Человек, который называет себя "Максим Плохой" - мы думаем, что это псевдоним - выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - сказал он.
Геращенко также сообщил, что полиция требует от мужчины, чтобы он сдался.
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Антон ГеращенкоМВД УкраиныЗахват заложников в ЛуцкеУкраинаВ мире
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