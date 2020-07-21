Захвативший автобус в Луцке угрожает взорвать бомбу в другом месте

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, угрожает дистанционно привести в действие взрывное устройство, заложенное в другом месте, сообщил во вторник офис генерального прокурора.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине , он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

При этом генпрокуратура отмечает, что из захваченного автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших по-прежнему нет.

Замглавы украинского МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112. Украина" сообщил", что мужчина, захвативший заложников, выбросил из автобуса гранату.

"Человек, который называет себя "Максим Плохой" - мы думаем, что это псевдоним - выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - сказал он.