Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок

ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Перми , получил два года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде.

Установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.

Некоторые СМИ писали, что водитель после ДТП не стал вызывать скорую помощь, а позвонил своим знакомым, которые приехали на место аварии, а также, что семья юноши относится к влиятельной части азербайджанской диаспоры.

"Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев", — рассказали в суде.