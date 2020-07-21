Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574643099.html
Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок
Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Перми, получил два года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Индустриальном... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:42
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://ria.ru/20200620/1573228179.html
1
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_545c5b28877857c52886eb55f3e8b901.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, происшествия

Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок

12:42 21.07.2020
332
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Перми, получил два года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде.
Установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.
Некоторые СМИ писали, что водитель после ДТП не стал вызывать скорую помощь, а позвонил своим знакомым, которые приехали на место аварии, а также, что семья юноши относится к влиятельной части азербайджанской диаспоры.
"Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев", — рассказали в суде.
Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если стороны не будут его обжаловать.
Японская полиция
20 июня, 13:05
В Японии мужчина насмерть сбил двух человек, чтобы сесть в тюрьму
02302930
Обсудить 1
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Вечный огонь в Парке Победы
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отказался комментировать слова Кадырова о Зеленском
Место захвата заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке угрожает взорвать бомбу в другом месте
Автомобиль скорой медицинской помощи
Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Борис Давидян
Умер певец Бока
Место захвата заложников в Луцке
В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Прокуратура
После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии вторые сутки ищут девочку, пропавшую на рыбалке
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Возле Рады облили зеленкой оппозиционного украинского депутата Волошина
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
Лента новостейМолния