https://ria.ru/20200721/1574643099.html
Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок
Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Перми, получил два года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Индустриальном... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:42
2020-07-21T12:42
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пермь, происшествия
ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости.
Несовершеннолетний юноша, насмерть сбивший девушку на перекрестке в Перми
, получил два года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде.
Установлено, что в начале мая 17-летний юноша на внедорожнике Lexus на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм.
Некоторые СМИ писали, что водитель после ДТП не стал вызывать скорую помощь, а позвонил своим знакомым, которые приехали на место аварии, а также, что семья юноши относится к влиятельной части азербайджанской диаспоры.
"Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему запрещено управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев", — рассказали в суде.
Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если стороны не будут его обжаловать.