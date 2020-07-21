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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:39
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
новоалександровск
холмский район
происшествия
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южно-сахалинск
новоалександровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, новоалександровск, холмский район, происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

12:41 21.07.2020 (обновлено: 14:39 21.07.2020)
84035
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры, было возбуждено дело об убийстве. Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации СК, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения. Обвиняемым по делу — семейной паре — уже предъявлено обвинение: женщине — в похищении, мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу.
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"Информация о том, что мать погибшей школьницы на протяжении последних дней не выходит на связь, поступила от ее знакомой. Женщина оставила заявительнице ребенка, которому не исполнилось двух лет. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска поместили мальчика в детскую областную больницу для наблюдения, поскольку знакомая заявила, что малыш плохо ел и ему требовался тщательный уход. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, за ним круглосуточно наблюдают медики. <...> Мать ребенка объявлена в розыск", — рассказали в мэрии.
По информации властей областного центра, ситуация находится на контроле детского омбудсмена региона Любови Устиновской.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
10 июля, 12:58
Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней
346943910
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскНовоалександровскХолмский районПроисшествия
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