Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры, было возбуждено дело об убийстве. Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации СК, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения. Обвиняемым по делу — семейной паре — уже предъявлено обвинение: женщине — в похищении, мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу.
"Информация о том, что мать погибшей школьницы на протяжении последних дней не выходит на связь, поступила от ее знакомой. Женщина оставила заявительнице ребенка, которому не исполнилось двух лет. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска поместили мальчика в детскую областную больницу для наблюдения, поскольку знакомая заявила, что малыш плохо ел и ему требовался тщательный уход. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, за ним круглосуточно наблюдают медики. <...> Мать ребенка объявлена в розыск", — рассказали в мэрии.
По информации властей областного центра, ситуация находится на контроле детского омбудсмена региона Любови Устиновской.
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