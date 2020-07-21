Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

"Информация о том, что мать погибшей школьницы на протяжении последних дней не выходит на связь, поступила от ее знакомой. Женщина оставила заявительнице ребенка, которому не исполнилось двух лет. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска поместили мальчика в детскую областную больницу для наблюдения, поскольку знакомая заявила, что малыш плохо ел и ему требовался тщательный уход. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, за ним круглосуточно наблюдают медики. <...> Мать ребенка объявлена в розыск", — рассказали в мэрии.