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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:40
2020-07-21T12:40
михаил мурашко
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил мурашко, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости
. Владимир Путин
поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля
Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
В документе президент определил социальные, экономические и экологические задачи.
На прошлой неделе Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.
Сколько живут в России
Ранее Минздрав выяснил, что мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко
отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет.
Он уточнил, что, по оценке Росстата
, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.
По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.
Более того, показатель смертности трудоспособного населения в России остается достаточно высоким. По данным международных исследований, более 10% смертей в стране происходят из-за употребления алкоголя.