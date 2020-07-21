Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574642942.html
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:40
михаил мурашко
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498432_0:140:3002:1829_1400x0_80_0_0_fe355e4eae71feee1573d7d740c8756f.jpg
https://ria.ru/20200619/1573175569.html
https://ria.ru/20200619/1573179576.html
подготовка ко второму этапу пенсионной реформы началась
310
Легко!Скоро отчитаются,цыферки в бумагах исправят
234
163
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498432_0:140:3002:1829_1400x0_80_0_0_fe355e4eae71feee1573d7d740c8756f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498432_180:0:2871:2018_1400x0_80_0_0_765d82565b3304e27a8949f1e74eb429.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498432_517:0:2535:2018_1400x0_80_0_0_dc2622bbc48c184fe1b399a4165729e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, владимир путин, общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

12:40 21.07.2020
86494
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля
Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
19 июня, 11:49РИА Наука
Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет
В документе президент определил социальные, экономические и экологические задачи.
На прошлой неделе Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

Сколько живут в России

Ранее Минздрав выяснил, что мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет.
Он уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.
Лаборатория
19 июня, 12:43РИА Наука
Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни
По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.
Более того, показатель смертности трудоспособного населения в России остается достаточно высоким. По данным международных исследований, более 10% смертей в стране происходят из-за употребления алкоголя.
261205431519
Обсудить 163
Михаил МурашкоВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
подготовка ко второму этапу пенсионной реформы началась
21 июля, 12:58
Павел Иванов
2731511047
Легко!Скоро отчитаются,цыферки в бумагах исправят
21 июля, 12:59
Elena Kapustyan
204200226
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посоветовал белорусам отказаться от поездок за рубеж
Вывеска биологическая опасность
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Молодые люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил цели по качеству общего образования
Марс во время восхода солнца
Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Осьминог на рыбном базаре в Индонезии
Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Борис Давидян
Умер певец Бока
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова
Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
Лента новостейМолния