Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля

Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".

В документе президент определил социальные, экономические и экологические задачи.

На прошлой неделе Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

Сколько живут в России

Ранее Минздрав выяснил, что мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет.

Он уточнил, что, по оценке Росстата , ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.

По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.