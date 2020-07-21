https://ria.ru/20200721/1574642701.html
Умер певец Бока
Исполнитель шансона Борис Давидян, известный как Бока, умер в возрасте 71 года Лос-Анджелесе, сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:37
2020-07-21T12:38
борис давидян
лос-анджелес
сша
армения
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2
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис давидян, лос-анджелес, сша, армения