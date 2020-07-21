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Умер певец Бока
Исполнитель шансона Борис Давидян, известный как Бока, умер в возрасте 71 года Лос-Анджелесе, сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:38
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борис давидян, лос-анджелес, сша, армения

Умер певец Бока

12:37 21.07.2020 (обновлено: 12:38 21.07.2020)
14452
© Фото : Энциклопедия шансонаБорис Давидян
Борис Давидян
© Фото : Энциклопедия шансона
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Исполнитель шансона Борис Давидян, известный как Бока, умер в возрасте 71 года Лос-Анджелесе, сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна.
Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни, у певца были проблемы с легкими.
Бока – автор-исполнитель таких песен, как "Цавт танем", "Джана" и других. Свой первый музыкальный альбом музыкант записал в 1972 году.
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Борис ДавидянЛос-АнджелесСШААрмения
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