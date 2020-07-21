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В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве России в выборы
Если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:37
россия
дмитрий песков
великобритания
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, великобритания

В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве России в выборы

12:37 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск). Комментируя вопрос о важности этого доклада, Песков отметил, что в Кремле в первую очередь следят за тем, что происходит внутри РФ. Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и не терпит попыток вмешательства в свои дела.
"Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что даже если какие-то обвинения будут иметь место, они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения", - сказал Песков журналистам.
Он также выразил надежду на то, что Великобритания не будет представлять "голословные обвинения".
"Надеюсь, что хотя бы в этот раз - после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели потом к отрицательным результатам и не подтвердили ничего - хотя бы что будут какие-то документы, лишенные голословных обвинений и намеков", - заключил Песков.
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