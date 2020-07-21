В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве России в выборы

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Если в докладе британцев о "вмешательстве" РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск). Комментируя вопрос о важности этого доклада, Песков отметил, что в Кремле в первую очередь следят за тем, что происходит внутри РФ. Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и не терпит попыток вмешательства в свои дела.

"Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что даже если какие-то обвинения будут иметь место, они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения", - сказал Песков журналистам.

Он также выразил надежду на то, что Великобритания не будет представлять "голословные обвинения".