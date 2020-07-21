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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:35
дмитрий песков
экономика
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Сильная власть добивается выполнения задач, слабая - "переносит сроки". "Мировая конъюктура неблагоприятна"? Так и у других стран не лучше, г-н Песков. И Ваше "здесь вряд ли возможен такой линейный подход" выглядит, извините, как индульгенция для застоя. Власть говорит «нужен рывок» и топчется на месте. Плохо это для людей. Опасно для самой власти. Сталин это понимал. Ставил задачи, добивался выполнения. Несмотря и вопреки «мировой конъюктуре».
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Ну наконец-то у президента появилось время на раскачку. Спасибо новой Конституции.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий песков, экономика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

12:34 21.07.2020 (обновлено: 16:35 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", — ответил Песков на вопрос журналистов, с чем связано исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик мира.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:01
Путин утвердил национальные цели по росту доходов населения
Перенос на шесть лет вперед таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности, связаны, по словам Пескова, с теми же причинами.
"Да, именно поэтому. Конечно, вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения", — отметил пресс-секретарь президента.
Реагируя на ремарку журналистов о том, что в таком случае затормозится рост и топ-5 крупнейших экономик мира, Песков уточнил, что "здесь вряд ли возможен такой линейный подход".
"Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, и вот именно этим и руководствовались", — добавил он.
Президент во вторник подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:50
Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
5522081113161
Обсудить 54
Дмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Сильная власть добивается выполнения задач, слабая - "переносит сроки". "Мировая конъюктура неблагоприятна"? Так и у других стран не лучше, г-н Песков. И Ваше "здесь вряд ли возможен такой линейный подход" выглядит, извините, как индульгенция для застоя. Власть говорит «нужен рывок» и топчется на месте. Плохо это для людей. Опасно для самой власти. Сталин это понимал. Ставил задачи, добивался выполнения. Несмотря и вопреки «мировой конъюктуре».
21 июля, 14:15
АБАлександр Белый
171300237
Ну наконец-то у президента появилось время на раскачку. Спасибо новой Конституции.
21 июля, 12:41
nnn uuu
766325334
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