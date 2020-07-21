https://ria.ru/20200721/1574642329.html
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:34
2020-07-21T16:35
дмитрий песков
экономика
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Александр Белый
Сильная власть добивается выполнения задач, слабая - "переносит сроки". "Мировая конъюктура неблагоприятна"? Так и у других стран не лучше, г-н Песков. И Ваше "здесь вряд ли возможен такой линейный подход" выглядит, извините, как индульгенция для застоя. Власть говорит «нужен рывок» и топчется на месте. Плохо это для людей. Опасно для самой власти. Сталин это понимал. Ставил задачи, добивался выполнения. Несмотря и вопреки «мировой конъюктуре».
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nnn uuu
Ну наконец-то у президента появилось время на раскачку. Спасибо новой Конституции.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", — ответил Песков на вопрос журналистов, с чем связано исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик мира.
Перенос на шесть лет вперед таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности, связаны, по словам Пескова, с теми же причинами.
"Да, именно поэтому. Конечно, вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения", — отметил пресс-секретарь президента.
Реагируя на ремарку журналистов о том, что в таком случае затормозится рост и топ-5 крупнейших экономик мира, Песков уточнил, что "здесь вряд ли возможен такой линейный подход".
"Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, и вот именно этим и руководствовались", — добавил он.
Президент во вторник подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.