В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

"Смотрите, в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. В случае, если владение огнестрельным оружием гражданином России (и здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент), если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", — ответил Песков на вопрос журналистов, как должны правоохранительные органы реагировать на фото Кадырова и имеют ли губернаторы право на хранение и ношение автоматов.