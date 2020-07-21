В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
Ранее Госдепартамент США объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. На это глава Чечни ответил: "Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" При этом он сопроводил комментарий фотографией, на которой он находится в комнате для хранения оружия.
"Смотрите, в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. В случае, если владение огнестрельным оружием гражданином России (и здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент), если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", — ответил Песков на вопрос журналистов, как должны правоохранительные органы реагировать на фото Кадырова и имеют ли губернаторы право на хранение и ношение автоматов.
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