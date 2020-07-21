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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:24
сша
общество
дмитрий песков
рамзан кадыров
политика
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Что-то я не понял на чьей стороне Песков. Вроде он и ответил, но по сути ничего не сказал. Ни одобрения, ни осуждения Кадырова. Мог бы в конце концов предположить, что это макеты пулеметов и арсенал игрушечный.
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сша
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РИА Новости
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сша, общество, дмитрий песков, рамзан кадыров, политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

12:34 21.07.2020 (обновлено: 15:24 21.07.2020)
310620
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтактеРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
Ранее Госдепартамент США объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. На это глава Чечни ответил: "Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" При этом он сопроводил комментарий фотографией, на которой он находится в комнате для хранения оружия.
"Смотрите, в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. В случае, если владение огнестрельным оружием гражданином России (и здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент), если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", — ответил Песков на вопрос журналистов, как должны правоохранительные органы реагировать на фото Кадырова и имеют ли губернаторы право на хранение и ношение автоматов.
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СШАОбществоДмитрий ПесковРамзан КадыровПолитика
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Это позор светскому государству-очень жаль!
21 июля, 13:13
dd.rwk
136651278
Что-то я не понял на чьей стороне Песков. Вроде он и ответил, но по сути ничего не сказал. Ни одобрения, ни осуждения Кадырова. Мог бы в конце концов предположить, что это макеты пулеметов и арсенал игрушечный.
21 июля, 13:25
Павел Иванов
804720223
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