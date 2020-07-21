Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

"Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия", - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды.