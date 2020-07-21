https://ria.ru/20200721/1574642193.html
Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:33
2020-07-21T12:33
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
свердловская область
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574624534.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, свердловская область, происшествия