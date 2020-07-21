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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:33
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
свердловская область
происшествия
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, свердловская область, происшествия

Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

12:33 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды.
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинСвердловская областьПроисшествия
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