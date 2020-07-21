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Путин проведет встречу с гендиректором "Русгидро"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с гендиректором "Русгидро" Николаем Шульгиновым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:32
николай шульгинов
русгидро
дмитрий песков
владимир путин
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РИА Новости
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николай шульгинов, русгидро, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин проведет встречу с гендиректором "Русгидро"

12:32 21.07.2020
263
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с гендиректором "Русгидро" Николаем Шульгиновым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента встречи рабочие, и одна из них - это встреча с гендиректором "Русгидро" Шульгиновым", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
20 июля, 16:47
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
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Николай ШульгиновРусГидроДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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