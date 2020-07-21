Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста из Екатеринбурга, сорвавшегося с высоты пяти метров и сломавшего позвоночник и таз, сообщает во вторник Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным ведомства, вечером в понедельник на территории рекреационного объекта "Белые скалы" в каньон с высоты около пяти метров упал молодой человек. Признаков жизни не подает, очевидцы спуститься к нему не могут. Турист приехал в Сочи на отдых из Екатеринбурга.
"Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России, спустившись в каньон по туристической тропе, обнаружили молодого человека с, предположительно, травмами таза и позвоночника в русле реки Большая Хоста. С помощью альпинистского снаряжения и носилок сотрудники МЧС России подняли пострадавшего 1991 года рождения на тропу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медик скорой помощи оказал туристу первую помощь. После этого спасатели транспортировали пострадавшего к автомобилю "скорой".