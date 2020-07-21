Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника

По данным ведомства, вечером в понедельник на территории рекреационного объекта "Белые скалы" в каньон с высоты около пяти метров упал молодой человек. Признаков жизни не подает, очевидцы спуститься к нему не могут. Турист приехал в Сочи на отдых из Екатеринбурга.