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Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника
Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста из Екатеринбурга, сорвавшегося с высоты пяти метров и сломавшего позвоночник и таз, сообщает во вторник Южный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника

12:31 21.07.2020 (обновлено: 12:51 21.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста из Екатеринбурга, сорвавшегося с высоты пяти метров и сломавшего позвоночник и таз, сообщает во вторник Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным ведомства, вечером в понедельник на территории рекреационного объекта "Белые скалы" в каньон с высоты около пяти метров упал молодой человек. Признаков жизни не подает, очевидцы спуститься к нему не могут. Турист приехал в Сочи на отдых из Екатеринбурга.
"Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России, спустившись в каньон по туристической тропе, обнаружили молодого человека с, предположительно, травмами таза и позвоночника в русле реки Большая Хоста. С помощью альпинистского снаряжения и носилок сотрудники МЧС России подняли пострадавшего 1991 года рождения на тропу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медик скорой помощи оказал туристу первую помощь. После этого спасатели транспортировали пострадавшего к автомобилю "скорой".
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