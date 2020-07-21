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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 190
Пять пациентов в возрасте от 49 до 85 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:38
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7 495 645-6601 
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 190

12:38 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Пять пациентов в возрасте от 49 до 85 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 191, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели также 44 человека.
"Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7977 человек, выздоровели 6513 пациентов. Всего в регионе скончался 191 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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