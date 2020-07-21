В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

УФА, 21 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у более чем 22 тысяч жителей Нижегородской области , при этом 74% из них уже выздоровели, сообщила пресс-служба губернатора.

"На 21 июля в регионе выявлено еще 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом Covid-19 — 22 010 человек, 16 299 жителей региона, то есть 74% от общего числа пациентов, уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 295 человек", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что более 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 212 человек находятся в обсерваторах.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за последние сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом, общее число умерших – 346 человек.