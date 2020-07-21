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Распространение нового коронавируса
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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Коронавирусную инфекцию выявили у более чем 22 тысяч жителей Нижегородской области, при этом 74% из них уже выздоровели, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, общество

В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:29 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 21 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у более чем 22 тысяч жителей Нижегородской области, при этом 74% из них уже выздоровели, сообщила пресс-служба губернатора.
"На 21 июля в регионе выявлено еще 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом Covid-19 — 22 010 человек, 16 299 жителей региона, то есть 74% от общего числа пациентов, уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 295 человек", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что более 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 212 человек находятся в обсерваторах.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за последние сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом, общее число умерших – 346 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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