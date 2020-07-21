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В Краснодаре подготовились к новым осадкам
Службы Краснодара, где из-за ливней подтоплены улицы и было нарушено движение трамваев, готовы оперативно устранять последствия новых обильных осадков, сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:28
краснодар
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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краснодар, общество

В Краснодаре подготовились к новым осадкам

12:28 21.07.2020
1456
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня
Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Службы Краснодара, где из-за ливней подтоплены улицы и было нарушено движение трамваев, готовы оперативно устранять последствия новых обильных осадков, сообщил по итогам совещания в ситуационном центре ЕДДС мэр Евгений Первышов.
"Мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию в Краснодаре. Из-за обильных осадков достаточно большое количество улиц подтоплено. Ожидаем еще достаточно большое и длительное выпадение осадков, но сил и средств в Краснодаре достаточно для оперативного устранения всех подтоплений в городе", - заявил Первышов.
Трамвай, подтопленный после мощного ливня на улице Переходной в центре Краснодара
Вчера, 11:08
В Краснодаре после ливня нарушено движение трамваев
По его словам, мобилизованы все спасательные бригады.
"Рассчитываю, что в ближайшее время все мероприятия, которые сейчас проводятся оперативным штабом, позволят нам создать необходимые условия для движения транспортных средств на всех транспортных артериях Краснодара без исключения", - заявил глава города.
В течение дня 21 июля в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, а также шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.
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031100
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