В Краснодаре подготовились к новым осадкам

Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня

Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Службы Службы Краснодара , где из-за ливней подтоплены улицы и было нарушено движение трамваев, готовы оперативно устранять последствия новых обильных осадков, сообщил по итогам совещания в ситуационном центре ЕДДС мэр Евгений Первышов.

"Мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию в Краснодаре. Из-за обильных осадков достаточно большое количество улиц подтоплено. Ожидаем еще достаточно большое и длительное выпадение осадков, но сил и средств в Краснодаре достаточно для оперативного устранения всех подтоплений в городе", - заявил Первышов.

По его словам, мобилизованы все спасательные бригады.

"Рассчитываю, что в ближайшее время все мероприятия, которые сейчас проводятся оперативным штабом, позволят нам создать необходимые условия для движения транспортных средств на всех транспортных артериях Краснодара без исключения", - заявил глава города.