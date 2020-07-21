https://ria.ru/20200721/1574641671.html
В Краснодаре подготовились к новым осадкам
Службы Краснодара, где из-за ливней подтоплены улицы и было нарушено движение трамваев, готовы оперативно устранять последствия новых обильных осадков, сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:28
2020-07-21T12:28
краснодар
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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краснодар, общество
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости.
Службы Краснодара
, где из-за ливней подтоплены улицы и было нарушено движение трамваев, готовы оперативно устранять последствия новых обильных осадков, сообщил по итогам совещания в ситуационном центре ЕДДС мэр Евгений Первышов.
"Мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию в Краснодаре. Из-за обильных осадков достаточно большое количество улиц подтоплено. Ожидаем еще достаточно большое и длительное выпадение осадков, но сил и средств в Краснодаре достаточно для оперативного устранения всех подтоплений в городе", - заявил Первышов.
По его словам, мобилизованы все спасательные бригады.
"Рассчитываю, что в ближайшее время все мероприятия, которые сейчас проводятся оперативным штабом, позволят нам создать необходимые условия для движения транспортных средств на всех транспортных артериях Краснодара без исключения", - заявил глава города.
В течение дня 21 июля в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, а также шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.