Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Помощник президента Максим Орешкин назвал пять главных целей развития России до 2030 года, которые содержатся в измененных нацпроектах.

Ранее документ подписал глава государства Владимир Путин.

Первой целью Орешкин назвал сохранение здоровья и повышение уровня жизни россиян. В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни и снижении количества людей, которые живут с доходами ниже МРОТ. В эту же цель входит решение экологических проблем и повышением безопасности на дорогах, так как это влияет на длительность жизни.

Следующая цель — самореализация россиян. Орешкин отметил, что каждый житель страны должен иметь возможность получить качественное образование и реализовать талант.

Третьей важной задачей стало строительство жилья, решение инфраструктурных вопросов, контроль за качеством окружающей среды. Он отметил активную работу по этим направлениям.

Согласно нацпроектам, власти должны особое внимание уделить достойной оплате труда россиян и создать условия для успешного предпринимательства. Прежде всего, нужно снизить уровень безработицы, выросший из-за последствий пандемии.