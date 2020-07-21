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Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов
Помощник президента Максим Орешкин назвал пять главных целей развития России до 2030 года, которые содержатся в измененных нацпроектах. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:49
россия
максим орешкин
общество
экономика
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет! А что,издаст указявку и заживем! 20 лет по указам существуем.
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ну если это делал ОРЕШКИН...значит толку нет.... Вот кого надо было в отставку-то отправлять
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, максим орешкин, общество, экономика

Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

12:57 21.07.2020 (обновлено: 13:49 21.07.2020)
6159
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Помощник президента Максим Орешкин назвал пять главных целей развития России до 2030 года, которые содержатся в измененных нацпроектах.
Ранее документ подписал глава государства Владимир Путин.
Первой целью Орешкин назвал сохранение здоровья и повышение уровня жизни россиян. В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни и снижении количества людей, которые живут с доходами ниже МРОТ. В эту же цель входит решение экологических проблем и повышением безопасности на дорогах, так как это влияет на длительность жизни.
Следующая цель — самореализация россиян. Орешкин отметил, что каждый житель страны должен иметь возможность получить качественное образование и реализовать талант.
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Третьей важной задачей стало строительство жилья, решение инфраструктурных вопросов, контроль за качеством окружающей среды. Он отметил активную работу по этим направлениям.
Согласно нацпроектам, власти должны особое внимание уделить достойной оплате труда россиян и создать условия для успешного предпринимательства. Прежде всего, нужно снизить уровень безработицы, выросший из-за последствий пандемии.
Пятой целью Орешкин назвал цифровизацию отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. По его словам, это создаст качественно иной уклад жизни.
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2952202208
Обсудить 58
РоссияМаксим ОрешкинОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет! А что,издаст указявку и заживем! 20 лет по указам существуем.
21 июля, 14:25
AKAlex Krutikof
97270009
ну если это делал ОРЕШКИН...значит толку нет.... Вот кого надо было в отставку-то отправлять
21 июля, 12:58
О Ольга Занкова
86130108
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