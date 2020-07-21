В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде

"Есть в Москве и по России некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и иных руководителей Третьего рейха, военных преступников. На удивление я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы в тот же самый закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" была внесена норма, что такие вещи, в целях агитации и пропаганды - ведь если человек носит Гитлера на груди, тут нет вопросов, есть ли признаки пропаганды или нет, они там, безусловно, есть - чтобы это все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики", - сказала Ямпольская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".