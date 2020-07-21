Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574641010.html
В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде
Законопроект, запрещающий ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха, будет в ближайшее время внесен в Госдуму, подобное должно... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:24
елена ямпольская
госдума рф
адольф гитлер
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573799796.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_217:0:2692:1856_1400x0_80_0_0_396e327b74d755bef90d63f5c8801fd3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_526:0:2382:1856_1400x0_80_0_0_178c19043338f0c25700351be6bc218c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена ямпольская, госдума рф, адольф гитлер, общество

В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде

12:24 21.07.2020
337
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект, запрещающий ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха, будет в ближайшее время внесен в Госдуму, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики, заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
"Есть в Москве и по России некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и иных руководителей Третьего рейха, военных преступников. На удивление я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы в тот же самый закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" была внесена норма, что такие вещи, в целях агитации и пропаганды - ведь если человек носит Гитлера на груди, тут нет вопросов, есть ли признаки пропаганды или нет, они там, безусловно, есть - чтобы это все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики", - сказала Ямпольская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Флаг Финляндии
2 июля, 15:41
Финляндия официально отказалась от свастики
1430004
Обсудить 2
Елена ЯмпольскаяГосдума РФАдольф ГитлерОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 113
Место захвата заложников в Луцке
Захвативший заложников в Луцке потребовал внимания журналистов
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Завершение расследования дела о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании
Михаил Дегтярев
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Врач скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Вид на Хабаровск и реку Амур
Два хабаровских депутата заявили о выходе из ЛДПР
Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня
В Краснодаре подготовились к новым осадкам
Лотерея
Роскачество предупредило о росте активности мошенников в онлайн-лотереях
Вечный огонь в Парке Победы
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Озеро Рица в Абхазии
В Абхазии определили правила приема российских туристов
Вадимир Исаков
Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского
Ненецкая семья на празднике Севера в окрестностях Нарьян-Мара
По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Лента новостейМолния