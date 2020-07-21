https://ria.ru/20200721/1574641010.html
В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде
Законопроект, запрещающий ношение изображений Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха, будет в ближайшее время внесен в Госдуму, подобное должно... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:24
2020-07-21T12:24
елена ямпольская
госдума рф
адольф гитлер
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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елена ямпольская, госдума рф, адольф гитлер, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Законопроект, запрещающий ношение изображений Адольфа Гитлера
и других руководителей Третьего рейха, будет в ближайшее время внесен в Госдуму
, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики, заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская
.
"Есть в Москве и по России некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и иных руководителей Третьего рейха, военных преступников. На удивление я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы в тот же самый закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" была внесена норма, что такие вещи, в целях агитации и пропаганды - ведь если человек носит Гитлера на груди, тут нет вопросов, есть ли признаки пропаганды или нет, они там, безусловно, есть - чтобы это все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики", - сказала Ямпольская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".