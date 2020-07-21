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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:37
уголовное дело сергея фургала
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, хабаровский край, политика

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева

12:20 21.07.2020 (обновлено: 12:37 21.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
В Государственной думе 7 созыва Дегтярев возглавлял комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что парламентарии не могут поблагодарить Дегтярева за совместную работу лично, так как он уже находится в регионе, тем не менее, депутаты поздравили бывшего коллегу с назначением.
"Мы надеемся, что у него все получится, потому что в Думе он всегда лучшие качества проявлял: ответственность, открытость, эффективность. Все у него сочеталось, несмотря на молодость", - отметил Володин.
Дегтярев же в свою очередь выразил благодарность на видеоролике, который был показан депутатам в зале заседания.
"Выражаю огромную благодарность за совместную работу и грусть за то, что расстаюсь с седьмым созывом Государственной думы", - сказал Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваХабаровский крайПолитика
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