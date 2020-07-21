https://ria.ru/20200721/1574640740.html
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:20
2020-07-21T12:37
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, хабаровский край, политика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева
в связи с его новым назначением.
В понедельник президент Владимир Путин
во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края
. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала
с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
В Государственной думе 7 созыва Дегтярев возглавлял комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что парламентарии не могут поблагодарить Дегтярева за совместную работу лично, так как он уже находится в регионе, тем не менее, депутаты поздравили бывшего коллегу с назначением.
"Мы надеемся, что у него все получится, потому что в Думе он всегда лучшие качества проявлял: ответственность, открытость, эффективность. Все у него сочеталось, несмотря на молодость", - отметил Володин.
Дегтярев же в свою очередь выразил благодарность на видеоролике, который был показан депутатам в зале заседания.
"Выражаю огромную благодарность за совместную работу и грусть за то, что расстаюсь с седьмым созывом Государственной думы", - сказал Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК
и ФСБ
, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву
. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово
", виновным себя не признает.