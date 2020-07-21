Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением.

В Государственной думе 7 созыва Дегтярев возглавлял комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что парламентарии не могут поблагодарить Дегтярева за совместную работу лично, так как он уже находится в регионе, тем не менее, депутаты поздравили бывшего коллегу с назначением.

"Мы надеемся, что у него все получится, потому что в Думе он всегда лучшие качества проявлял: ответственность, открытость, эффективность. Все у него сочеталось, несмотря на молодость", - отметил Володин.

Дегтярев же в свою очередь выразил благодарность на видеоролике, который был показан депутатам в зале заседания.

"Выражаю огромную благодарность за совместную работу и грусть за то, что расстаюсь с седьмым созывом Государственной думы", - сказал Дегтярев.