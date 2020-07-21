На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

По его данным, за последние сутки зафиксировали 1951 новый случай инфицирования и два летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии заразились 70 764 человека, скончались 1837 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечился 23 281 заболевший.