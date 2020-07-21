https://ria.ru/20200721/1574640687.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 70 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:22
2020-07-21T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
филиппины
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире