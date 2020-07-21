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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 70 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

12:22 21.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 70 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки зафиксировали 1951 новый случай инфицирования и два летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии заразились 70 764 человека, скончались 1837 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечился 23 281 заболевший.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФилиппиныВ мире
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