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В Таиланде продлят режим ЧП из-за коронавируса
Кабинет министров Таиланда планирует продлить режим ЧП, введенный в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на срок с 1 по 31... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире

В Таиланде продлят режим ЧП из-за коронавируса

12:17 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБангкок
Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бангкок . Архивное фото
БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда планирует продлить режим ЧП, введенный в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на срок с 1 по 31 августа, заявил во вторник премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча, выступивший перед журналистами после окончания еженедельного заседания кабинета.
"Приходится признать необходимость продления режима ЧП на срок с 1 по 31 августа, и пусть ни у кого не будет сомнений, для чего это делается, и не возникает противоречий по этому поводу", - заявил глава правительства Таиланда.
Он также коснулся вопроса перестановок в кабинете министров, заявив, что перестановки должны быть осуществлены в самое ближайшее время.
"У меня нет политических противоречий с кем-либо из покинувших кабинет министров", - сказал он, имея в виду семерых членов кабинета, в том числе всех министров экономического блока во главе с вице-премьером, министра труда и министра-руководителя офиса (администрации) премьера, отставки которых он принял в последние 4 дня.
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Говоря о молодежном массовом антиправительственном протесте, который состоялся в Бангкоке в субботу, большинство участников которого составляли студенты, премьер заявил, что сочувствует им, но не одобряет их действия.
Многочасовой митинг, на который собралось более тысячи человек, состоялся в нарушение требований эпидемиологической безопасности и режима ЧП, запрещающих массовые собрания. Студенты выдвинули три требования к властям: распустить парламент, очистив путь для новых выборов, изменить конституцию и прекратить "давление на население", связанное с мерами против пандемии, которые привели к серьезным проблемам в экономике страны.
"Я сочувствую студентам и их родителям и опекунам, но предостерегаю от серьезных нарушений. Повторения таких событий (митингов) не должно быть. Что же касается трех требований - роспуска парламента, изменения конституции и прекращения давления на население, для решения таких вопросов создаются соответствующие комитеты или используются другие имеющиеся рычаги", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПрают Чан-ОчаБангкокТаиландВ мире
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