Роскачество предупредило о росте активности мошенников в онлайн-лотереях

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Онлайн-лотереи набирают популярность не только у обычных россиян, но и у мошенников, поэтому участие в них требует особой бдительности, сообщает Онлайн-лотереи набирают популярность не только у обычных россиян, но и у мошенников, поэтому участие в них требует особой бдительности, сообщает Роскачество

"За год между россиянами распределяется почти полмиллиарда лотерейных билетов, при этом почти половина ежедневно приобретаемых билетов продается через интернет (690 тысяч против 705 тысяч покупаемых в точках продаж). За период самоизоляции эти цифры ощутимо выросли", - говорится в сообщении.

"Технологическая простота и жажда легких денег, особенно в такие турбулентные времена, как сейчас, снижают критическое мышление и вынуждают россиян каждый день отдавать деньги, в том числе, и мошенникам. Как известно, где больше всего человеческих эмоций, там всегда будут орудовать не чистые на руку люди", – считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Роскачество советует при получении уведомления о выигрыше в лотерею задать себе три вопроса: о своем участии в ней, о том, знакома ли организация, направившая сообщение, и откуда у нее контактные данные. "Если хотя бы с одним ответом у вас затруднения – игнорируйте письмо", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в таком уведомлении к победителю должны обращаться по имени, оно должно содержать адрес и название организатора розыгрыша. Кроме того, надо проверить выигрыш на официальном сайте организатора, но набрав адрес вручную, а не переходом по ссылке из письма.

Среди популярных мошеннических схем – сообщение на почту, смс или через мессенджер с подтверждением регистрации на участие в онлайн-лотерее, которое содержит в себе фишинговую ссылку, или спам, который замаскирован под официальное уведомление. Часто продолжением такой схемы является предложение "выбрать один из якобы случайно сгенерированных билетов, в котором должны совпасть, например, 4 числа из 6", при этом для правдоподобности выигрыш может быть со второго или третьего раза.