В Москве вокальная студия из-за пандемии ушла в режим онлайн

© Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Владельцы вокальной студии в Москве Аделина и Манвел Григорян

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Супругам Аделине и Манвелу Григорян на время пандемии пришлось закрыть свою вокальную студию в Супругам Аделине и Манвелу Григорян на время пандемии пришлось закрыть свою вокальную студию в Москве и полностью перевести преподавание в режим онлайн.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Аделина и Манвел рассказали, почему не все певцы смогли работать в таком формате и как они скучают по живому общению со своими учениками.

© Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов © Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов

Спелись

Супруги Григорян вместе с двумя дочками переехали из Еревана в Москву еще в 1990-х. Познакомились в ансамбле при Союзе композиторов Армении , где Аделина была солисткой, а Манвел музыкантом. С тех пор уже не расстаются более 35 лет. Как говорит Манвел, сыгрались и спелись на всю жизнь.

Жизнь на новом месте не сразу наладилась. Молодую семью спасло экономическое образование Манвела, он некоторое время работал директором в рекламной компании. Но музыки не хватало, и уже позже он начал играть в различных музыкальных коллективах. А Аделина сначала устроилась в продюсерский центр, затем ее пригласили в посольство Армении в России работать в детском вокальном ансамбле.

"Идея преподавать вокал пришла благодаря нашей дочери Егине. Она поступила в эстрадно-джазовый колледж, мы с ней продолжали заниматься, потом обращаться стали ее подруги. Так и мы и пришли к открытию собственной вокальной студии", - рассказывает Аделина.

© Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов © Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов

Студию назвали "МанАда" - сокращение от имен Манвел и Аделина. Супруги учат петь и малышей, и взрослых. Самым старшим ученикам за 60 лет. Но среди клиентов студии есть и профессиональные артисты. По словам Манвела, даже звезды первой величины.

"Имена называть не буду. Артистам, как и спортсменам, нужен тренер, чтобы голос оставался в форме. Вот такими вокальными тренерами мы для них и являемся", - говорит Манвел.

Работать, по словам Аделины, им со всеми нравится, ведь они занимаются любимым делом и к каждому ученику индивидуальный подход. Одинаково большую гордость вызывают и достижения детей на конкурсах и когда взрослый человек без музыкального опыта и образования вдруг начинает петь.

В этом году супруги планировали расширение студии - выросшая дочь, у которой собственный сольный проект, тоже начала преподавать вокал.

"Мы хотели сделать такую семейную студию, небольшое семейное дело. Взять в аренду дополнительные помещения, приобрести еще оборудование. Но из-за коронавируса планы пришлось отложить", - сказал Манвел.

© Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов © Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов

Ушли в онлайн

Ограничения, введенные из-за коронавируса в Москве, коснулись и вокальной студии. Очно проводить занятия стало невозможно, и уроки перешли в режим онлайн. Опыт таких занятий был у Аделины, поэтому переход не стал болезненным. Дочка Егине после окончания училища подписала договор с американскими продюсерами и уехала в Майами , где прожила семь лет, а потом вернулась в Москву с новым сценическим именем Иджин, или Egine.

"Пока дочка была в Америке , мы с ней занимались онлайн. Есть ученики из Чехии , Армении, других российских городов – Владивостока Калининграда . Поэтому с теми учениками, с которыми и до этого работали дистанционно, мы с ними продолжили так заниматься и во время самоизоляции. Но большинство все-таки привыкли к очным урокам, и, конечно, количество учеников сейчас сократилось", - говорит Аделина.

Супругам Григорян пришлось на несколько месяцев закрыть студию. Уменьшение числа учеников и артистов повлекло за собой и сокращение семейного дохода.

"Сейчас вообще проблема у артистов: концертов нет, клубы закрыты, рестораны тоже. Корпоративов нет. Все взаимосвязано, у артистов нет работы, значит, и у нас нет учеников", - говорит Аделина.

Удержаться на плаву помогли арендодатель, который снизил плату за наем помещения, и господдержка. Несмотря на то, что вокальная студия не попала в перечень предприятий, пострадавших из-за ограничительных мер, Манвел, как самозанятый, получил субсидию в размере уплаченных налогов за прошлый год.

© Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов © Фото : из личного архива Аделины и Манвела Григорянов Работа вокальной студии Аделины и Манвела Григорянов

Соскучились по ученикам

Предсказывать, когда студия вернется к привычной работе, ни Манвел, ни Аделина не берутся. Говорят, что многие ученики все еще опасаются заниматься в закрытом помещении. Конечно, говорит Аделина, у них есть антисептики, комнаты дезинфицируются, есть обеззараживатель воздуха, но использовать маску и соблюдать рекомендуемую дистанцию просто не получится.

"Соскучились по живому общению. У нас вся техника в студии очень хорошая, но мы не можем ее использовать, не можем тренировать ребят на хорошем звуке. Очень надеемся, что скоро все закончится", - говорит Манвел.

Григоряны признались, что одного человека они все же тренируют очно – свою дочь Егине, она сейчас готовится принять участие в очень серьезном проекте.