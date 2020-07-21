Два хабаровских депутата заявили о выходе из ЛДПР

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Депутат думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян заявили о своем выходе из ЛДПР, сообщил РИА Новости руководитель фракции ЛДПР в городской думе Михаил Сидоров.
"Мы узнали об этом из роликов Петра Емельянова и Александра Каяна, размещенных в социальных сетях. Емельянов - депутат краевой думы и в настоящее время находится в Москве, поэтому за него сказать не могу. А с Александром Каяном мы вчера обсуждали текущие вопросы, а сегодня утром увидели этот ролик и спросили на заседании думы, действительно ли он принял такое решение, он подтвердил, что планирует уйти", - сказал Сидоров.
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По словам собеседника агентства, ему не известно, подавали ли они уже заявления о выходе из ЛДПР. В случае выхода Каян останется депутатом думы, но беспартийным.
Как сообщил Каян в ролике в Youtube, он решил выйти из ЛДПР и намерен быть беспартийным. "Публично заявляю о своем выходе из партии ЛДПР. Я вступил в партию, поддерживал Сергея Фургала (экс-губернатор – ред.) и считал его локомотивом партии в Хабаровском крае. Теперь в сложившейся ситуации я не имею морального права оставаться членом партии", - заявил Каян в ролике.
В соцсетях также размещено обращение Емельянова. "Я как честный, порядочный человек просто выйду из партии ЛДПР", - сказал Емельянов в обращении.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал ранее был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия". Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, сейчас он находится под арестом в Лефортово в Москве по обвинению в причастности к ОПГ и нескольким убийствам начала 2000-х годов. После ареста экс-губернатора в крае проходили несанкционированные митинги в его поддержку.