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Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству
Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании во вторник проголосовало против вотума недоверия действующему кабинету министров, который возглавляет Бойко... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:05
бойко борисов
софия (город)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству

12:05 21.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании во вторник проголосовало против вотума недоверия действующему кабинету министров, который возглавляет Бойко Борисов, указано на сайте парламента.
Ранее сообщалось, что Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Впоследствии голосование было назначено на вторник. Согласно законодательству, голосование по вотуму недоверия должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов. Депутаты договорились начать внеочередное заседание во вторник в 11.30 (совпадает с мск).
Сообщается, что 102 парламентария проголосовали за вотум недоверия, 124 – против и 11 воздержались. Вотум считается принятым, если за него проголосовало более половины всех депутатов - 121 парламентарий.
В понедельник утром сторонники отставки правительства заблокировали движение в центре Софии и пытались окружить парламент, который защищала живая цепь полицейских. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
В январе БСП инициировала голосование по вотуму недоверия совмину, который обвинялся в провале политики в сфере защиты окружающей среды и водоснабжения. Тогда большинство депутатов отклонило инициативу.
Теперь новое предложение о вотуме недоверия не может быть выдвинуто ранее, чем через шесть месяцев.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
20 июля, 18:49
Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству
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Бойко БорисовСофия (город)БолгарияВ мире
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