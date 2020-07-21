Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Народное собрание (парламент) Болгарии на заседании во вторник проголосовало против вотума недоверия действующему кабинету министров, который возглавляет Бойко Борисов , указано на сайте парламента.

Ранее сообщалось, что Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Впоследствии голосование было назначено на вторник. Согласно законодательству, голосование по вотуму недоверия должно пройти в парламенте в течение 24 часов после окончания дебатов. Депутаты договорились начать внеочередное заседание во вторник в 11.30 (совпадает с мск).

Сообщается, что 102 парламентария проголосовали за вотум недоверия, 124 – против и 11 воздержались. Вотум считается принятым, если за него проголосовало более половины всех депутатов - 121 парламентарий.

В понедельник утром сторонники отставки правительства заблокировали движение в центре Софии и пытались окружить парламент, который защищала живая цепь полицейских. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.

В январе БСП инициировала голосование по вотуму недоверия совмину, который обвинялся в провале политики в сфере защиты окружающей среды и водоснабжения. Тогда большинство депутатов отклонило инициативу.