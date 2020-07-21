https://ria.ru/20200721/1574639533.html
Путин поставил задачу оздоровить ряд водных объектов России
Россия в рамках национальных целей должна ликвидировать объекты, наиболее вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера, говорится в тексте указа... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:02
2020-07-21T12:02
новости - экология
байкал
владимир путин
волга
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байкал
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, байкал, владимир путин, волга