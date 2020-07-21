Путин поставил задачу оздоровить ряд водных объектов России

"В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое", - говорится в сообщении.