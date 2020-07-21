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Путин поставил задачу оздоровить ряд водных объектов России
Россия в рамках национальных целей должна ликвидировать объекты, наиболее вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера, говорится в тексте указа... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:02
новости - экология
байкал
владимир путин
волга
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - экология, байкал, владимир путин, волга

Путин поставил задачу оздоровить ряд водных объектов России

12:02 21.07.2020
428
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКатера у берега реки Волги
Катера у берега реки Волги
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Катера у берега реки Волги. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия в рамках национальных целей должна ликвидировать объекты, наиболее вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое", - говорится в сообщении.
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Новости - ЭкологияБайкалВладимир ПутинВолга
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