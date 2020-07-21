В Германии начался суд над неонацистом, расстрелявшим двух человек

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Процесс над немецким неонацистом, расстрелявшим двух человек возле синагоги в городе Галле в октябре 2019 года, начался в Процесс над немецким неонацистом, расстрелявшим двух человек возле синагоги в городе Галле в октябре 2019 года, начался в Германии , подсудимому предъявлены обвинения в убийстве, а также в покушении на убийство 68 человек, сообщил общественно-правовой телеканал Tagesschau

В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В октябре 2019 года в немецком городе Галле 28-летний Штефан Б. открыл стрельбу у синагоги и находящейся поблизости лавки по продаже шавермы. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находилось много людей в связи с праздником Йом Капур, и устроить там "бойню".

Штефан Б. вел видеосъемку своих преступлений посредством камеры, закрепленной на шлеме, и транслировал происходящее в прямом эфире в интернете. Он был задержан после преступления и находится в следственном изоляторе. Со слов его адвоката, он дал признательные показания.

Как следует из обвинений прокуратуры, Штефан Б. действовал "из антисемитских, расистских и ксенофобских мотивов", планировал "убийство сограждан иудейского вероисповедания". В процессе со стороны обвинения заявлено участие 40 человек.