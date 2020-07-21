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В Германии начался суд над неонацистом, расстрелявшим двух человек
Процесс над немецким неонацистом, расстрелявшим двух человек возле синагоги в городе Галле в октябре 2019 года, начался в Германии, подсудимому предъявлены... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:01
германия
в мире
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РИА Новости
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353
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германия, в мире

В Германии начался суд над неонацистом, расстрелявшим двух человек

12:01 21.07.2020
436
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Процесс над немецким неонацистом, расстрелявшим двух человек возле синагоги в городе Галле в октябре 2019 года, начался в Германии, подсудимому предъявлены обвинения в убийстве, а также в покушении на убийство 68 человек, сообщил общественно-правовой телеканал Tagesschau.
В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В октябре 2019 года в немецком городе Галле 28-летний Штефан Б. открыл стрельбу у синагоги и находящейся поблизости лавки по продаже шавермы. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находилось много людей в связи с праздником Йом Капур, и устроить там "бойню".
Сотрудники полиции в Германии
16 октября 2019, 12:07
В Германии прошли обыски по делу о нападении на синагогу, сообщили СМИ
Штефан Б. вел видеосъемку своих преступлений посредством камеры, закрепленной на шлеме, и транслировал происходящее в прямом эфире в интернете. Он был задержан после преступления и находится в следственном изоляторе. Со слов его адвоката, он дал признательные показания.
Как следует из обвинений прокуратуры, Штефан Б. действовал "из антисемитских, расистских и ксенофобских мотивов", планировал "убийство сограждан иудейского вероисповедания". В процессе со стороны обвинения заявлено участие 40 человек.
Процесс над Штефаном Б. проходит в Магдебурге, хотя его возглавляет судья из высшего земельного суда в Наумбурге. Это связано с высоким интересом со стороны прессы и большим количеством участников процесса. Только в земельном суде Магдебурга нашелся достаточно вместительный зал площадью более 300 квадратных метров для того, чтобы разместить присутствующих согласно требованиям правил гигиены, связанных с пандемией коронавируса.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
9 октября 2019, 20:48
Нетаньяху прокомментировал стрельбу у синагоги в Германии
201212
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ГерманияВ мире
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