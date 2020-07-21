https://ria.ru/20200721/1574639456.html
Путин утвердил национальные цели по росту доходов населения
К 2030 году необходимо обеспечить в РФ устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, говорится в тексте указа президента... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:01
2020-07-21T12:01
россия
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200721/1574637824.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика