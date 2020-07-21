В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 40 782

ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше за минувшие сутки увеличилось на 399, до 40 782, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались девять человек. Общее число летальных случаев составило 1636.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1607 человек, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 90 767 находятся на карантине, 30 711 выздоровели.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.