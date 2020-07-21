Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского

В документе отмечается, что он удостоен награды "за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить".

Генерал армии Владимир Исаков находился на должности заместителя министра обороны РФ по тылу с 1997 по 2008 годы, он стал лидером в российской армии по продолжительности службы на посту главного тыловика Вооруженных сил РФ.

При нем были предложены многие новации: от идеи создания единого тылового обеспечения всех силовых структур страны до инициативы введения шведского стола для питания военнослужащих и новой формы одежды.

В середине 1980-х годов Исаков участвовал более чем в 15 боевых операциях, в одной из которых был тяжело ранен.

21 июля 2020 году Исакову исполнилось 70 лет.