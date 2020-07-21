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Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского
Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:56
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского

11:56 21.07.2020
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВадимир Исаков
Вадимир Исаков
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Вадимир Исаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на официальном портале правовых информации.
В документе отмечается, что он удостоен награды "за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить".
Заместитель генерального директора ГК Росатом Кирилл Комаров
Вчера, 11:12
Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Генерал армии Владимир Исаков находился на должности заместителя министра обороны РФ по тылу с 1997 по 2008 годы, он стал лидером в российской армии по продолжительности службы на посту главного тыловика Вооруженных сил РФ.
При нем были предложены многие новации: от идеи создания единого тылового обеспечения всех силовых структур страны до инициативы введения шведского стола для питания военнослужащих и новой формы одежды.
В середине 1980-х годов Исаков участвовал более чем в 15 боевых операциях, в одной из которых был тяжело ранен.
21 июля 2020 году Исакову исполнилось 70 лет.
Орденом Александра Невского награждаются россияне, находящиеся на госслужбе, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и многолетнюю добросовестную службу на благо обороноспособности, экономики, науки и других областей.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
Вчера, 11:04
Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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