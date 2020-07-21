https://ria.ru/20200721/1574638983.html
Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского
Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:56
2020-07-21T11:56
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны
Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на официальном портале правовых информации
.
В документе отмечается, что он удостоен награды "за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить".
Генерал армии Владимир Исаков находился на должности заместителя министра обороны РФ по тылу с 1997 по 2008 годы, он стал лидером в российской армии по продолжительности службы на посту главного тыловика Вооруженных сил РФ.
При нем были предложены многие новации: от идеи создания единого тылового обеспечения всех силовых структур страны до инициативы введения шведского стола для питания военнослужащих и новой формы одежды.
В середине 1980-х годов Исаков участвовал более чем в 15 боевых операциях, в одной из которых был тяжело ранен.
21 июля 2020 году Исакову исполнилось 70 лет.
Орденом Александра Невского награждаются россияне, находящиеся на госслужбе, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и многолетнюю добросовестную службу на благо обороноспособности, экономики, науки и других областей.