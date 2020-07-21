Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Австрии в РФ не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard, австрийского гражданина Яна Марсалека, которого ищут в связи с подозрениями в финансовых махинациях, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны.
"Посольство не располагает данной информацией", - сообщили агентству в ответ на вопрос, находится ли Марсалек в России.
В субботу издание Spiegel написало, что Марсалек якобы въехал на территорию Белоруссии. Издание утверждает, что в Минск Марсалек прибыл через Таллин чартерным рейсом, однако позже его решили перевезти в Россию.
Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах сообщила в воскресенье, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы "под контролем" спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию. Министерство внутренних дел Австрии сообщило РИА Новости, что собирает информацию по делу Марсалека, который является австрийским гражданином.
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.