Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Австрии в РФ не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard, австрийского гражданина Яна Марсалека, которого ищут в связи с подозрениями в финансовых махинациях, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны.

"Посольство не располагает данной информацией", - сообщили агентству в ответ на вопрос, находится ли Марсалек в России.

Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах сообщила в воскресенье, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы "под контролем" спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.