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Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
Посольство Австрии в РФ не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard, австрийского гражданина Яна... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:53
der spiegel
дмитрий песков
германия
в мире
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РИА Новости
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der spiegel, дмитрий песков, германия, в мире

Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard

11:53 21.07.2020
2076
CC BY-SA 2.5 / NVO / Mindovsky House, by Nikita Lazarev, 1905-1905 (Embassy of Austria), corner of Prechistensky and Starokonyushenny LaneЗдание посольства Австрии в Москве
Здание посольства Австрии в Москве
CC BY-SA 2.5 / NVO / Mindovsky House, by Nikita Lazarev, 1905-1905 (Embassy of Austria), corner of Prechistensky and Starokonyushenny Lane
Здание посольства Австрии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Австрии в РФ не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard, австрийского гражданина Яна Марсалека, которого ищут в связи с подозрениями в финансовых махинациях, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны.
"Посольство не располагает данной информацией", - сообщили агентству в ответ на вопрос, находится ли Марсалек в России.
Флаг Германии
20 июля, 13:27
В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard
В субботу издание Spiegel написало, что Марсалек якобы въехал на территорию Белоруссии. Издание утверждает, что в Минск Марсалек прибыл через Таллин чартерным рейсом, однако позже его решили перевезти в Россию.
Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах сообщила в воскресенье, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы "под контролем" спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию. Министерство внутренних дел Австрии сообщило РИА Новости, что собирает информацию по делу Марсалека, который является австрийским гражданином.
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
Сотрудник полиции в Австрии
20 июля, 13:10
МВД Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления Wirecard
053010
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Der SpiegelДмитрий ПесковГерманияВ мире
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