Путин утвердил цели по росту ВВП

"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году... в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", - говорится в документе.