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Путин утвердил цели по росту ВВП
К 2030 году надо обеспечить рост валового внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, говорится в тексте указа РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:52
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Путин утвердил цели по росту ВВП

11:52 21.07.2020
344
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. К 2030 году надо обеспечить рост валового внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году... в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", - говорится в документе.
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