В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по статье "захват заложников" в связи с захватом мужчиной автобуса с заложниками в украинском Луцке, сообщили во вторник РИА Новости в центре коммуникации полиции Луцка.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, заявил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко
"Да, открыто (уголовное дело – ред.) по части 2 статьи 147 УК Украины, речь идет о захвате заложников", - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
При этом в полиции уточнили, что конкретные требования мужчины, захватившего автобус, до сих пор неизвестны, с ним ведутся переговоры. Также по-прежнему нет информации о пострадавших.