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В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников
Возбуждено дело по статье "захват заложников" в связи с захватом мужчиной автобуса с заложниками в украинском Луцке, сообщили во вторник РИА Новости в центре... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:13
захват заложников в луцке
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
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Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
2020-07-21T11:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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захват заложников в луцке, в мире

В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников

11:51 21.07.2020 (обновлено: 12:13 21.07.2020)
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© Фото : Нацполиция Волынской областиСотрудники правоохранительных органов Украины в Луцке
Сотрудники правоохранительных органов Украины в Луцке
© Фото : Нацполиция Волынской области
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по статье "захват заложников" в связи с захватом мужчиной автобуса с заложниками в украинском Луцке, сообщили во вторник РИА Новости в центре коммуникации полиции Луцка.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, заявил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко
"Да, открыто (уголовное дело – ред.) по части 2 статьи 147 УК Украины, речь идет о захвате заложников", - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
При этом в полиции уточнили, что конкретные требования мужчины, захватившего автобус, до сих пор неизвестны, с ним ведутся переговоры. Также по-прежнему нет информации о пострадавших.
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Захват заложников в ЛуцкеВ мире
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