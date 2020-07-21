В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников

"Да, открыто (уголовное дело – ред.) по части 2 статьи 147 УК Украины, речь идет о захвате заложников", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

При этом в полиции уточнили, что конкретные требования мужчины, захватившего автобус, до сих пор неизвестны, с ним ведутся переговоры. Также по-прежнему нет информации о пострадавших.