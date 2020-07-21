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Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа президента РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:50
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций

11:50 21.07.2020
313
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году..., в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"... реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года", - говорится в документе.
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