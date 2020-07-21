Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций

"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году..., в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"... реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года", - говорится в документе.