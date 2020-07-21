https://ria.ru/20200721/1574638518.html
Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа президента РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:50
2020-07-21T11:50
россия
владимир путин
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика