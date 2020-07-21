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Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
Полиция не располагает информацией о возможных пострадавших в результате захвата заложников в центре Луцка, заявил во вторник директор департамента коммуникаций РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:13
захват заложников в луцке
артем шевченко
мвд украины
украина
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Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
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захват заложников в луцке, артем шевченко, мвд украины, украина, в мире

Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке

11:47 21.07.2020 (обновлено: 12:13 21.07.2020)
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция не располагает информацией о возможных пострадавших в результате захвата заложников в центре Луцка, заявил во вторник директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
"Пока сведений о пострадавших нет. Но, безусловно, им угрожает опасность. До 20 человек может быть в автобусе", - заявил Шевченко в эфире телеканала "Прямой".
Во вторник пресс-служба Нацполиции Волынской области сообщила, что вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус с двумя десятками заложников, у злоумышленника есть взрывчатка и оружие. Центр города перекрыт, на месте работают все службы полиции.
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Захват заложников в ЛуцкеАртем ШевченкоМВД УкраиныУкраинаВ мире
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