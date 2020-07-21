Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты

"Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года скорректировать (разработать) при участии Государственного совета РФ и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей", - говорится в сообщении.

Помимо этого поручено "разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ и по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".