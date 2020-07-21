В Абхазии определили правила приема российских туристов

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прием российских туристов в любых объектах размещения будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, Прием российских туристов в любых объектах размещения будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР.

Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы Абхазии по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

"Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха", — говорится в документе. Справку придется предоставить и в гостинице, и в гостевом доме, пансионате, санатории.

Также предполагается, что в номера будут заселять по одному гостю, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых — члены одной семьи.