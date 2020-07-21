https://ria.ru/20200721/1574638079.html
В Абхазии определили правила приема российских туристов
Прием российских туристов в любых объектах размещения будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:27
2020-07-21T12:27
туризм
туризм
аслан бжания
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
абхазия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, аслан бжания, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Прием российских туристов в любых объектах размещения будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает
АТОР.
Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы Абхазии по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
"Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха", — говорится в документе. Справку придется предоставить и в гостинице, и в гостевом доме, пансионате, санатории.
Также предполагается, что в номера будут заселять по одному гостю, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых — члены одной семьи.
Президент Абхазии Аслан Бжания 15 июля продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 21 июля. Публикация документа, регламентирующего прием российских туристов, может означать, что определенные договоренности с российской стороной по открытию границ уже достигнуты, предполагают эксперты АТОР.