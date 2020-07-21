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В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
Предварительное слушание началось в суде Первомайского района Минска в рамках гражданского дела по иску турецко-белорусского бизнесмена к экс-главе парка... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:41
валерий цепкало
мвд белоруссии
минск
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происшествия
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валерий цепкало, мвд белоруссии, минск, белоруссия, происшествия

В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало

11:41 21.07.2020
923
© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Предварительное слушание началось в суде Первомайского района Минска в рамках гражданского дела по иску турецко-белорусского бизнесмена к экс-главе парка высоких технологий Валерию Цепкало, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, сообщили РИА Новости в суде.
"Сегодня проходит предварительное судебное слушание по иску Седата Игдеджи к Валерию Цепкало", - сказал собеседник.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
14 июля, 17:08
Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии
Ранее белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации "Турецкий капитал", подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Согласно исковому заявлению, бизнесмен считает, что во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало представил его мошенником, сообщив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от Цепкало удалить видео с заявлениями со своего канала, разместить там опровержение с пояснением, что видео удалено, потому что не соответствует действительности.
При этом ранее МВД Белоруссии также сообщал о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 между сторонами уже шло судебное разбирательство - из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для Цепкало, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле во время стрима с избирателями баллотирующийся на пост президента Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Он призвал все компании, которые пострадали от этого бизнесмена направлять свои документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика, чтобы объединить все свидетельства.
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Валерий ЦепкалоМВД БелоруссииМинскБелоруссияПроисшествия
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