В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало

Ранее белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации "Турецкий капитал", подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Согласно исковому заявлению, бизнесмен считает, что во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало представил его мошенником, сообщив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от Цепкало удалить видео с заявлениями со своего канала, разместить там опровержение с пояснением, что видео удалено, потому что не соответствует действительности.

В 2014-2015 между сторонами уже шло судебное разбирательство - из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для Цепкало, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле во время стрима с избирателями баллотирующийся на пост президента Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Он призвал все компании, которые пострадали от этого бизнесмена направлять свои документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика, чтобы объединить все свидетельства.