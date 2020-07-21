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Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
Показателем национальных целей является снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, говорится в тексте указа президента России... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:41
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, общество

Снижение бедности в России установили показателем национальных целей

11:41 21.07.2020
1919
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Показателем национальных целей является снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году... снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года", - говорится в документе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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131410217
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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