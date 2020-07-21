В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный уверен, что Россия закончит строительство газопровода " Северный поток 2 ", несмотря на усиление санкций США.

Во вторник палата представителей конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая предполагает, в частности, уточнение и расширение санкций против "Северного потока 2".

"Это означает риск реализации данного проекта, прежде всего. Это препятствие для компаний, которые инвестируют, участвуют в строительстве "Северного потока 2", и для тех компаний, которые помогают реализовать проект. Конечно, риски усиливаются, давление усиливается, и политическое, и геополитическое. И в этих условиях нам надо будет закончить этот проект. Я просто уверен, что мы его закончим, но трудности есть", - прокомментировал Завальный РИА Новости.

Принимая решение об усилении санкций, "Америка усиливает давление" на участников проекта, сказал он. "Фактически установка, как вассалам, выйти из проекта, хотя они участвовали в финансировании. Но ведь решения об участии в проекте были приняты задолго до этих санкций", - отметил депутат.

"Поэтому сейчас все зависит от Евросоюза , отдельных государств и отдельных компаний. Насколько для них эти риски высокие, как они их оценивают - риск участия дальше в проекте и риск выхода из проекта с учетом санкций американских", - добавил Завальный.