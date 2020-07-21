В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный уверен, что Россия закончит строительство газопровода "Северный поток 2", несмотря на усиление санкций США.
Во вторник палата представителей конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая предполагает, в частности, уточнение и расширение санкций против "Северного потока 2".
"Это означает риск реализации данного проекта, прежде всего. Это препятствие для компаний, которые инвестируют, участвуют в строительстве "Северного потока 2", и для тех компаний, которые помогают реализовать проект. Конечно, риски усиливаются, давление усиливается, и политическое, и геополитическое. И в этих условиях нам надо будет закончить этот проект. Я просто уверен, что мы его закончим, но трудности есть", - прокомментировал Завальный РИА Новости.
Принимая решение об усилении санкций, "Америка усиливает давление" на участников проекта, сказал он. "Фактически установка, как вассалам, выйти из проекта, хотя они участвовали в финансировании. Но ведь решения об участии в проекте были приняты задолго до этих санкций", - отметил депутат.
"Поэтому сейчас все зависит от Евросоюза, отдельных государств и отдельных компаний. Насколько для них эти риски высокие, как они их оценивают - риск участия дальше в проекте и риск выхода из проекта с учетом санкций американских", - добавил Завальный.
"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубометров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" - 110 миллиардов кубометров газа в год.