Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200721/1574637437.html
После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
Проверка организована из-за гибели и тяжелого травмирования мужчин, сорвавшихся со скалы в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:47
туризм
туризм
новости - туризм
хасанский район
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1400x0_80_0_0_2d40af2d6b07546474f2c9be75be29a3.jpg
https://ria.ru/20200623/1573344242.html
хасанский район
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1400x0_80_0_0_2d40af2d6b07546474f2c9be75be29a3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:251:1500:1376_1400x0_80_0_0_efec053f8abccb70a56a37f12dcfff5f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:0:1376:1376_1400x0_80_0_0_7355a71afcf1e326ef7ec8c39d769338.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, хасанский район, приморский край, происшествия

После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка

11:38 21.07.2020 (обновлено: 11:47 21.07.2020)
1287
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Проверка организована из-за гибели и тяжелого травмирования мужчин, сорвавшихся со скалы в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что трагедия случилась на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса, где проходила встреча роуп-джамперов, посвящённая 8-летию спортивной команды "ДропРоуп" (неофициальное объединение экстремалов, которые прыгают с высоких обрывов на канате). Высота отвесной скалы - 45-50 метров. Спуститься с нее можно лишь при помощи альпинистского снаряжения. На мысе собралось около 200 человек. ЧП произошло ночью - один участник погиб, другой получил тяжелые травмы в результате падения с 45-метровой скалы.
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
23 июня, 10:22
В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
"По поручению прокурора края Николая Пилипчука прокурор Хасанского района организовал проведение проверки в связи с гибелью одного человека и получением тяжелых травм вторым участником массового сбора любителей экстремального отдыха... прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности и исполнению законодательства о туристской деятельности организаторами мероприятия", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что районная прокуратура взяла на контроль "ход и результаты процессуальной проверки".
311410
Обсудить 0
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХасанский районПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Борис Давидян
Умер певец Бока
Вечный огонь в Парке Победы
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
Президент РФ Владимир Путин
Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
Валерий Цепкало
В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
Автомобиль скорой медицинской помощи
Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Крым ждет! Лучшие пляжи и курорты полуострова
Здание Государственной Думы РФ
СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Молоток в зале судебных заседаний
Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок
Сотрудник полиции
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
00:42Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния