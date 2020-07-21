https://ria.ru/20200721/1574637437.html
После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
Проверка организована из-за гибели и тяжелого травмирования мужчин, сорвавшихся со скалы в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:38
2020-07-21T11:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости.
Проверка организована из-за гибели и тяжелого травмирования мужчин, сорвавшихся со скалы в Хасанском районе
Приморья, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что трагедия случилась на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса, где проходила встреча роуп-джамперов, посвящённая 8-летию спортивной команды "ДропРоуп" (неофициальное объединение экстремалов, которые прыгают с высоких обрывов на канате). Высота отвесной скалы - 45-50 метров. Спуститься с нее можно лишь при помощи альпинистского снаряжения. На мысе собралось около 200 человек. ЧП произошло ночью - один участник погиб, другой получил тяжелые травмы в результате падения с 45-метровой скалы.
"По поручению прокурора края Николая Пилипчука прокурор Хасанского района организовал проведение проверки в связи с гибелью одного человека и получением тяжелых травм вторым участником массового сбора любителей экстремального отдыха... прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности и исполнению законодательства о туристской деятельности организаторами мероприятия", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что районная прокуратура взяла на контроль "ход и результаты процессуальной проверки".