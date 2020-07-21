После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка

Ранее сообщалось, что трагедия случилась на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса, где проходила встреча роуп-джамперов, посвящённая 8-летию спортивной команды "ДропРоуп" (неофициальное объединение экстремалов, которые прыгают с высоких обрывов на канате). Высота отвесной скалы - 45-50 метров. Спуститься с нее можно лишь при помощи альпинистского снаряжения. На мысе собралось около 200 человек. ЧП произошло ночью - один участник погиб, другой получил тяжелые травмы в результате падения с 45-метровой скалы.