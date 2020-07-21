Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"

ГРОЗНЫЙ, 21 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, попавший в санкционный список США, пригласил госсекретаря Майка Помпео приехать в Чечню, чтобы обсудить, кто нарушает права человека.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.
"Как известно, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много. Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", - заявил Кадыров в видеообращении, размещенном на ресурсах телеканала "Грозный".
Внесение в "черный список" означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
В понедельник Кадыров в ответ на заявление госсекретаря о включении его в "черный список" в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".