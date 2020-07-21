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Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, попавший в санкционный список США, пригласил госсекретаря Майка Помпео приехать в Чечню, чтобы обсудить, кто нарушает права... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:37
майк помпео
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айшат кадырова
рамзан кадыров
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общество
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Его только в ад надо приглашать, все зло от американцев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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майк помпео, министерство финансов сша, айшат кадырова, рамзан кадыров, сша, общество

Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"

11:37 21.07.2020
3899
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, попавший в санкционный список США, пригласил госсекретаря Майка Помпео приехать в Чечню, чтобы обсудить, кто нарушает права человека.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.
"Как известно, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много. Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", - заявил Кадыров в видеообращении, размещенном на ресурсах телеканала "Грозный".
Внесение в "черный список" означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
В понедельник Кадыров в ответ на заявление госсекретаря о включении его в "черный список" в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".
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20 июля, 22:14
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35940011
Обсудить 7
Майк ПомпеоМинистерство финансов СШААйшат КадыроваРамзан КадыровСШАОбщество
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Его только в ад надо приглашать, все зло от американцев
21 июля, 11:42
Ю.Юрий .
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